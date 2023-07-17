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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت الجهات المختصة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

وأسندت إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ارتكاب جرائم اقتصادية الأمن القومي الانضمام إلى جماعة الأوضاع التأثير على الأمن القومي الجهات المختصة

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