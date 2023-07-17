إحالة سيدة للمحاكمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبيعها فى الصاغة

أحالت نيابة الجمالية، اليوم الاثنين، سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومحاولة بيعها بمنطقة الصاغة بالجمالية.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط سيدة وبحوزتها مشغولات ذهبية أثناء عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية فى منطقة الصاغة.

وبمناقشتها عن مصدرها، اعترفت بسرقتها من مسئولة مبيعات بالشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات