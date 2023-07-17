ولى العهد السعودى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى فى جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، في جدة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وعقد ولي العهد السعودي جلسة مباحثات رسمية مع فوميو كيشيدا، وفقًا لوكالة واس السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، بأنه تم توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني بهدف تعزيز الشراكة.

وأكد الفالح أن المملكة تحرص على توفير البيئة للمستثمرين اليابانيين، مشيرًا إلى أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني، أن السعودية شريك استراتيجي مهم لليابان.

وتابع كيشيدا "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، وسندعمها بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة".

وزير الطاقة السعودي يرحب بزيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة

كما رحب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، بزيارة رئيس الوزراء الياباني، موضحًا أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة.

وأشار بن سلمان إلي أن هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

ووصل رئيس الوزراء الياباني إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة، لحضور اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني، الذي انعقد بحضور وزير الاستثمار السعودي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وبتنظيم من وزارة الاستثمار.

وكان في استقبال كيشيدا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والسفير السعودي لدى اليابان نايف الفهادي، وآخرين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".