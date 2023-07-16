فاركو يحوّل تأخره إلى تعادل مثير مع الزمالك في ختام الدوري

انتهت مباراة الزمالك وفاركو التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة بالتعادل الإيجابي 2-2 في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

الزمالك تقدم في الشوط الأول عن طريق سيد عبد الله "نيمار" في الدقيقة 26 وإبراهيما نداي في الدقيقة 32.

وسجل هدفي فاركو المهاجم الدولي السوداني سيف تيري في الدقيقتين 60 و72 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الزمالك عند 60 نقطة في المركز الثالث كما رفع فاركو رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي من أجل التسجيل لكن دون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 15 محمد أشرف روقا أرسل تمريرة بينية للاعب إبراهيما نداي داخل منطقة الجزاء، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر لخارج الملعب.

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق سيد عبدالله نيمار بعد تبادل تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين مع عمر جابر ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس.

وأحرز إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد خطأ فادح من دفاع فاركو والحارس محمد سعيد.

في الدقيقة 39 زيزو سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وتصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا.

في الدقيقة 41 سيف الدين الجزيري انطلق بالكرة خلف المدافعين وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس، ولكن تألق الحارس محمد سعيد شيكا ونجح في التصدي للكرة.

أحداث الشوط الثاني

في الشوط الثاني تبدل الوضع تماما بعد صحوة فريق فاركو.

في الدقيقة 53 عزمي غومة سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وتصدى لها الحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 55 أحمد محمد فؤاد توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم سدد الكرة ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

زيزو أضاع الهدف الثالث في الدقيقة 57 بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 58 زيزو توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء بمهارة ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

هدف ملغي لفريق فاركو بداعي وجود تسلل على سيف تيري قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 60 بعد تدخل من حكم الفيديو تم إعلان صحة الهدف لصالح فاركو عن طريق سيف تيري.

وفي الدقيقة 72 سجل سيف تيري الهدف الثاني له ولفرسيق فاركو بعدما أرسل رزقي حمرون الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها سيف تيري براسية مرت لداخل الشباك.

رزقي حمرون استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

محمد صلاح زكي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

زيزو سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة و مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

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