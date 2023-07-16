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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب محافظ البحيرة: توفير 14 وحدة سكنية لضحايا عقار رشيد

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن عدد الوفيات في انهيار عقار رشيد وصل لـ4 وفيات، منهم 3 شباب وكبار وطفل 10 شهور، موضحة أن هناك عقار مكون من 7 طوابق، وبه عمال تقوم تشطيب بعض الشقق وبجواره عقار قديم مبنى منذ 1991 وحالته جيدة.

وأضافت نهال بلبع خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، أن هذا العقار حالته سليمة، وأثناء سقوط العقار سقط معه جزء من العقار الـ4 طوابق، وبمساعدة الحماية المدنية والأهالي والإسعاف تم خروج 14 شخص، وتحسن 5 أفراد وتبقى 9 منهم سيدة ووالدتها.

أوضحت نهال بلبع أن الأمر في يد النيابة العامة، وهناك إجراءات لرصد المخالفات وتم تسليمها للنيابة للتحقيق فيها بمعرفتها، وأطمئن الجميع بأنه تم توفير 14 وحدة سكنية في رشيد المدينة لمن فقدوا الوحدات السكنية، ونوفر لهم مسكن وملبس.

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