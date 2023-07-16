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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التربية والتعليم يناقش اختيار فريق وطنى يشارك فى ورشة عمل باليونسكو لتطوير خطة استراتيجية طويلة المدى للتعلم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازى إدريس استشاري ومنسق التدريب ومستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعلم مدى الحياة، وذلك لمناقشة اختيار فريق وطنى يتم تدريبه من خلال معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة من أجل بناء قدرات الفريق لتطوير خطة استراتيجية طويلة المدى للتعلم مدى الحياة.

وأوضح الوزير ضرورة بناء قدرات فريق وطني من جهات مختلفة لإعداد مسودة أولية لخطة استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة بما في ذلك تحديد الأولويات والسياسات عبر القطاعات التي تفضي إلى تحقيق التعلم مدى الحياة.

كما أشار الدكتور رضا حجازى إلى أن اختيار الفريق الوطني يتضمن عدة معايير منها تقبل العمل من فريق وطني عقب انتهاء التدريب؛ لصياغة الاستراتيجية الوطنية بشكل طوعي، وأن يكون لدى المختار سابقة أعمال في تعليم الكبار أو من أصحاب المصلحة في مجال تعليم الكبار، والإلمام بفلسفة التعلم مدى الحياة، ألا يزيد العمر على ٥٦ عاما، والإلمام باللغة الإنجليزية للتواصل الميسر، والالتزام الكامل بمتابعة الورشة من تكليفات وتنفيذها

وجدير بالذكر أن ورشة العمل التفاعلية لممثلي الدول الأعضاء باليونسكو حول تقوية أنظمة التعليم من التعلم مدى الحياة والتى يتم تنظيمها في الفترة (۱۱ - ۲۲ ) سبتمبر ۲۰۲۳ عبر الإنترنت.

وتتضمن ورشة العمل محاور عدة موضوعات منها: التعلم مدى الحياة، وسوق العمل، والرقمنة والتعليم، والتغيير الديموغرافي، والبيئة المستدامة والعمل المناخي، والمواطنة العالمية النشطة.

ويتكون الفريق من ١٢ عضوا من عشرة قطاعات متنوعة وهي الهيئة العامة لتعليم الكبار، وزارة التربية والتعليم (إدارة مكافحة التسرب التعليمي)، التعليم الفني، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الاعتماد والجودة، وزارة التنمية المحلية، الجامعات المصرية، وأخيرا المجتمع المدني.

وزير التربية والتعليم اجتماعا اختيار فريق وطنى ورشه عمل تفاعلية ممثلي الدول الأعضاء اليونسكو الدكتور رضا حجازي هيئة العامة لتعليم الكبار للتعلم مدى الحياة خطة استراتيجية طويلة المدى

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