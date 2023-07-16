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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد أزمة مرض العليقات.. صحة قنا: مكافحة الأمراض المتنقلة والمعدية فى قوص

الدكتور راجي تواضروس
الدكتور راجي تواضروس

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه استكمالًا لجهود المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تهتم بالرعاية الصحية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة والمجتمع وترعى الصحة العامة للجميع، نظمت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة حملة للقضاء على ناقلات الأمراض، بقرية الجبلاو وقرية العليقات.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف القضاء على البعوض والحشرات الطائرة والعمل على مكافحة يرقات البعوض بالترع والمصارف، وذلك باستخدام أجهزة الضباب الخاصة بالقضاء على مثل تلك الحشرات، معلنًا استمرار تنفيذ مثل تلك الإجراءات الوقائية والتي تنظمها المديرية وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان بضرورة العمل على تجنب الأمراض المعدية.

وأوضح الدكتور ماجد، مدير إدارة المتوطنة بمديرية الصحة، أن الحملة استمرت بمكافحة القواقع وأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن الأعراض التي ظهرت على المواطنين، أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا مثل سخونة وتكسير في الجسم، ولا توجد أي حالة وفاة، موضحًا أن وحدة العليقات تعمل يوميًا من 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

١٠٠ يوم صحة استخدام إجراءات الوقائي ادارة اجراءات استمرار

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