مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة قدمت لي العلاج بالمجان

قامت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتقديم الكثير من الخدمات لسكان مركز البلينا التابع لمحافظة سوهاج، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدة الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة ، إلى جانب تجديد الطرق ورصفها وإنارتها للحد من انتشار الحوادث، واهتمت المبادرة بتوفير حياة هادئة بها جميع الخدمات التي يحتاجها السكان.

المبادرة قدمت لي العلاج بالمجان

“حازم السيد” يبلغ من العمر 60عامًا ، يعيش في مركز البلينا التابع لمحافظة سوهاج، أشدد عليه المرض خلال السنوات الماضية بسبب كبر سنه، وذلك جعله يتجه للوحدة الصحية، لكنه تفاجأ بفقرها من جميع الخدمات الطبية، إلى جانب عدم وجود علاج للمرضى، وذلك جعل حالته الصحية تسوء وتدهور، وتمنى فقط أن يتغير ذلك الوضع ليتلقى المرضى العلاج اللازم لهم، وأثناء جلوسه على فراش المرض جاءت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ووفرت جميع الخدمات الطبية لسكان المركز.

وقال “حازم” لـ"الدستور" إنه هو ومعظم المرضى بالبلينا ساءت حالتهم الصحية بسبب عدم توافر الخدمات الصحية، ونتيجة عن ذلك إصابته بمرض السكري وعدم تلقى الرعاية الصحية المناسبة تدهورت حالته بشكل سريع، وأصبح لا يستطيع الحركة أو العمل أو توفير قوت يومه، خاصة بعدما اضطر الأطباء لبتر ساقه، وأصبح بعدها قعيدًا على فراش المرض ينتظر الموت، وذكر أن في قرى البلينا لا توجد رعاية صحية كافية، ويضطر الأهالي للسفر على طرق متهالكة للحصول على الرعاية الصحية في المستشفيات البعيدة ، وذلك الأمر يجعل الكثير من المرضى يستمرون لأشهر طويلة دون الحصول على العلاج أو الرعاية، ما يتسبب في تدهور حالتهم.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جاءت إلى قريته وجاء الخير معها، خاصة بعدما طورت الوحدات الصحية بالمركز وزودتها بالأجهزة الطبية الحديثة، مع توفير أطباء متميزين في مختلف التخصصات للكشف على المرضى، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأوضح أن المبادرة وفرت القوافل الطبية التي تجوب للبحث عن المرضى وتوفير لهم الكشف والعلاج اللازم لحالتهم الصحية بالمجان، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير والكثير من الخدمات لسكان القرية وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت جميع الخدمات الصحية لسكان الريف المصري.