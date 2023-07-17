منها "الكتاب المقدس" و"الحجة".. تعرف على أشهر 5 مخطوطات

يرجح الكثير من الباحثين أن عدد المخطوطات في العالم يقدر بـ3 ملايين مخطوط، ثلثها تقريبًا يُوجد في تُركيا.

ويوجد أيضًا أكثر من 4 آلاف مخطوطة قرآنية حول العالم، يعود بعضها للسنوات الأولى من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتختلف المخطوطات فيما بينها من حيث التاريخ ونوع الخط والأقمشة أو الأدوات المستخدمة، مخطوطات طوب قابي ومخطوط سمرقند تعتبر أقدم نسخ القرآن في الوجود.

أما عن أشهر 5 مخطوطات مصرية فهي كالتالي..

مخطوطة "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات"

هى للقزوينى، توجد في مكتبة الأزهر بالدراسة، وهى أشهر كتاب إسلامى يحتوى على رسومات تخطيطية عديدة للكواكب، وأكثر من ٤٠٠ منمنمة ولوحة، وأكثر ما يميز هذه المخطوطة مجموعة من الرسوم الملونة، ووضوح هذه الألوان رغم مرور مئات السنين على رسمها، فضلًا عما تعنيه من استخدام الإنسان المسلم للصور، وإيمانه بأهميتها فى إيصال المعلومات وتوثيقها، وتأكيدها فى ذهن القارئ منذ قديم السنين.

مخطوطة "هداية أولى البصائر والإبصار إلى معرفة أجزاء الليل والنهار"

وهى للمؤلف السجاعى، وهى من المخطوطات المهمة والبارزة التى تهدف إلى تعليم فاقدى البصر كيفية معرفة الأوقات، وهذا يؤكد أن العلماء المسلمين دخلوا عالم الفلك وعلوم الدنيا، وقدموا فيها علمًا تعود فائدته على الجميع.

مخطوطة مجموعة رسائل الإمام جلال الدين السيوطي

وتوجد بمكتبة الأزهر، وهى عبارة عن مجموعة رسائل الإمام جلال الدين السيوطى بخط يده، شرح العطار على نزهة الأذهان فى إصلاح الأبدان، للفيلسوف داود الأنطاكى وقف على طلبة العلم، رسالة فى بيان صفة التدريس فى الأزهر للإمام محمد عبد.

مخطوطة الحجة

توجد في مكتبة الإسكندرية، وتعد تلك المخطوطة هى الجزء السادس من مخطوطة الحجة فى القراءات السبع لأبى على الفارسى الحسن المتوفى عام 377 هجريه، وهى عبارة عن شرح لكتاب "القراءات السبع" لابن مجاهد التميمى المتوفى عام 324 هجريه.

وتعود أهمية تلك المخطوطة فى أنها كتبت بقلم النسخ فى القرن الخامس الهجرى ومشكلة بالكامل وتتكون من 99 ورقة وتضم إرشادات لقراءات القرآن قراءة صحيحة.

مخطوطة الكتاب المقدس

ومن بين المخطوطات الشهيرة أيضًا، مخطوطة الكتاب المقدس وهى عبارة عن نسخة من الإنجيل تضم نصوص العهد الجديد، والورقة الأولى منها مذهبة بالكامل وباقى الأوراق لا تخلو من الزخارف المذهبة.

ويشار إلى أن هذه المخطوطة كتبت عام 1637 م بقلم النسخ مشكلة بالكامل وبها فواصل حمراء وخروم مفككة التجليد، والمخطوة تعود إلى سنة 1353 قبطية، وهو تاريخ يستخدمه أقباط مصر بداية من عصر الشهداء ويقل عن التاريخ الميلادى بمقدار 284 سنة، وتتكون من 234 ورقة.