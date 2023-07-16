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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سلوى بكر: السوشيال ميديا جعلت الناس في جزر منعزلة وتحولت لأماكن للتراشق والتعصب

حوار مع الأديبة سلوى
حوار مع الأديبة سلوى بكر بمكتبة الإسكندرية

أقيم على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، حوار مفتوح مع الأديبة سلوى بكر، وأدارت الحوار الدكتورة سارة قويسي.
وقالت الأديبة سلوى بكر، إن الجلسات النقاشية هي نوع من أنواع العصف الذهني وتبادل الأفكار، لافتة إلى أن المجتمع المصري يعاني الآن من غياب فكرة الحوار.


وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الناس في جزر منعزلة، وتحولت إلى أماكن للتراشق والتعصب. 

وتابعت: "الصحافة قديمًا كانت تنشر مقالات رأي ويحدث اشتباك في معارك ثقافية تفيد القاريء بالافكار الجديدة وهكذا تتقدم المجتمعات".

وتحدثت " بكر" عن دور الإسكندرية التنويري في العالم قائلة: الإسكندرية كانت مركز للعلم والفلسفة لم ينقطع فيها أبدًا الحوار الفلسفي والعلمي، فالإسكندرية أولى بها أن يخرج منها الحوار الفكري.

وقالت إنه لا يوجد تواصل بين الأجيال الجديدة وعلينا أن ننتبه إلى غياب الحوار سواء أفراد أو مجتمعات.

وتطرقت إلى أسباب تسيّد الرواية في العصر الحديث بقولها إن الرواية ظهرت مع ظهور نمط الرأسمالية والتي ركزت أيضًا على أن الفرد مركز الكون، مشيرة  إلى أن الكتابة يجب أن تكون معبرة عن الإنسان ومعاناته فالكتابة الجيدة هي التي تصل إلى الإنسان.


وتحدثت عن أهمية التثقيف الذاتي والقراءة، مشيرة إلى أن التعليم في فترة الخمسينيات كان جيداً للغاية وهو من أهم نتائج ثورة يوليو التي طبقت مجانية التعليم.

 

ونظم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي، في دورته الـ18 اليوم الأحد،  ضمن البرنامج الثقافي عدة فعاليات من ورش وندوات وحوار مفتوح، بدأت منذ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
 

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معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب حوار مفتوح الأديبة سلوى بكر وسائل التواصل الاجتماعي دور الإسكندرية التنويري

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