إفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسى بقمة نيروبى تضمن تحقيق التنمية الشاملة بالقارة السمراء

أشاد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، وعضو غرفه صناعة الحبوب، بجميع القضايا والملفات التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته أمام قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي في نسختها الخامسة التى انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس السيسي كانت حريصة دائماً على دعم وتعزيز الروابط الإقتصادية للقارة الإفريقية، خاصة أن الرئيس السيسى هو الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.



وقال " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم إن كلمة الرئيس السيسي أكدت حرص مصر على تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة خاصة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من مختلف الرؤساء والقادة الافارقة المشاركين فى هذه القمة خاصة أن كلمة الرئيس السيسى تحقق التنمية الشاملة داخل الدول الافريقية

وأضاف " الوليلى" إن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة بالدور المصري في مختلف تلك المجالات وكان ذلك واضحاً فى كلمات الرؤساء والقادة المشاركون بالجلسة الافتتاحية خاصة فيما يتعلق بالرؤى المصرية علي أرض الواقع بما يكسبها دائما احترام وتقدير الجميع.



مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسي لكينيا لها أهمية كبيرة لأنها جاءت بعد عقد قمة دول جوار السودان بالقاهرة قبل عدة أيام لبحث الأزمة السودانية وهو ما يؤكد على قوة ومتانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وشعوب القارة السمراء.



وأكد " الوليلى" أن التاريخ والواقع أكد للعالم الحرص الكبير من الرئيس السيسي منذ ان تولى مقاليد الحكم عام 2014 وهو يحمل بكل الصدق والأمانة هموم شعوب القارة الإفريقية في جميع المحافل الإقليمية والدولية إيمانا منه بحق شعوب القارة السمراء في الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن مصر حققت مكاسب متعددة لدول القارة السمراء لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل مختلف الدول الافريقية.



ووجه " الوليلى" التحية الى الرئيس السيسي، لحرصه على مطالبة الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر مؤكداً أن الرئيس السيسى هدفه من طرح مثل هذه الملفات إيجاد حلول عاجلة وجذرية لمثل هذه الأزمات التى تواجه عدد من الدول الافريقية