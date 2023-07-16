وكيل صحة مطروح يُشيد بالفريق الطبي بمستشفى سيوة المركزى

أجرى الفريق الطبي الجراحي بمستشفى سيوة المركزى عدد من التدخلات الجراحية الناجحة والولادات الطبيعية خلال الفترة من ٤ يوليو وحتى ١٥ يوليو الجارى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة واحة سيوة .

وأوضح أنه تم إجراء عدد 50 تدخلا ما بين عملية كبرى وصغرى وذات مهارة وودلادة طبيعية وبيانها كالتالي:

_ ١٢ ولادة قيصرية

_ ٢٨ ولادة طبيعية

_ ٢ استئصال زائدة دودية

_ ٣ عمليات كحت

_ ٣ خراج بالثدى

_ ١ اصلاح وتر باليد

_ ١ استئصال مرارة

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر للدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة وفريق العمل بالمستشفى للجهد المبذول وحثهم على الاستمرارية في العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عالى لأبناء محافظة مطروح وواحة سيوة على وجه الخصوص.