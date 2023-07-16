طاهر محمد طاهر يسجل ثالث أهداف الأهلى فى المقاولون العرب

سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث لصالح الأهلي في شباك المقاولون العرب ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من أفشة وضعت طاهر محمد طاهر في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة القدم اليسرى سكنت يمين المرمى.

وكان حكم الراية قد ألغى الهدف قبل أن يتم احتسابه من قبل تقنية الفيديو.

أحداث الشوط الأول

وكان الأهلي قد ضغط من بداية المباراة وسدد كريستو كرة ضعيفة في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 17 بعد تمريرة طولية رائعة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج المتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يتسلم الكرة ويسدد الكرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وسجل أوشايا التعادل في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز وحيدا داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى منتصف المرمى.

في الدقيقة 29 كرة ساقطة من محمد الضاوي لاعب الأهلي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها طاهر محمد طاهر برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 31 تسديدة من أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 33 هدف ملغى للأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي قد بدأ الشوط الثاني بشكل قوي من أجل التسجيل.

وشهدت الدقيقة 48 كرة عرضية من كريم الدبيس، لاعب الأهلي، من جهة اليسار أبعدها دفاع المقاولون إلى ركلة ركنية.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد ركلة ركنية نفذها كريستو بشكل رائع وسددها شريف برأسه في الشباك.

في الدقيقة 54 كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليسار مرت من أمام محمد شريف المنفرد بالمرمى ثم إلى ركلة مرمى.

فرصة خطيرة لصالح المقاولون العرب بعد كرة عرضية من فادي فريد، لاعب المقاولون، من جهة اليمين قابلها جون أوكلي برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

وجاء الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من أفشة وضعت طاهر محمد طاهر في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة القدم اليسرى سكنت يمين المرمى.