برلمانية الشعب الجمهورى: مصر تحرص على تحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية بالقارة السمراء

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن مشاركة مصر في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في نيروبي عاصمة كينيا، تعكس مكانة مصر وريادتها بالقارة الإفريقية وتعد استكمالًا لجهود الدولة المصرية التي حققتها أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأوضح أبوهميلة أن مصر تسعى دائمًا لتعميق وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة الإفريقية، وأن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا، خلال السنوات الماضية، بتعميق علاقاتها بدول القارة السمراء، مشيرًا إلى إعلان مصر أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي عن إقامة المنطقة الحرة الإفريقية، إضافة إلى مطالبة مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ بتعويض القارة عن الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول المتقدمة.

وأشار أبوهميلة إلى أن القارة الإفريقية بها الكثير من التجمعات الاقتصادية، وجميعها تشارك في قمة نيروبي اليوم، وقد حان الوقت لتندمج كل هذه التجمعات الاقتصادية في كيان واحد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة السمراء، خاصة مع ما تتمتع به القارة الإفريقية من توافر المواد الخام بها والعمالة الماهرة والخبرات في دولها كمصر، موضحًا أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة يحقق إنشاء السوق الإفريقية المشتركة وتطبيق منطقة التجارة الإفريقية القارية الحرة.

وتابع أبوهميلة أن مصر تسعى نحو التحول الصناعي الإفريقي وزيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاد الإفريقي خاصة مع ما تمتلكه دول القارة من توافر المادة الخام، موضحًا أن قمة نيروبي ستناقش العقبات التي تواجهها من أجل تسريع وتيرة الاندماج القاري، إضافة لمناقشة ملف الاندماج التجاري لدول القارة وسبل ربط الأسواق المالية وتطوير البنية التحتية لدول القارة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وبحث إنشاء سوق إفريقية مشتركة، وذلك لتسريع التجارة والزراعة والأعمال والمهارات بين دول القارة الإفريقية ونقل الخبرات بين دول القارة الإفريقية.