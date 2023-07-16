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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: الأمانة صفة كانت فى سيدنا النبي وهو رضيع (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمانة كانت صفة متأصلة فى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يبعث نبيا ورسولا، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان فى أمانته لا يفرق بين وثنى ومؤمن، وشريف ووضيع، أبيض أو أسود. 

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "بعض الكتاب فى كتب السيرة، كانوا بيقولوا إن صفة الأمانة تأصلت فى سيدنا النبي منذ أن كان رضيعا، فقد كان يرضع من ثدي واحد ولا يرضع من الأخر ويتركه لأخيه".

واستكمل: "لما شب وكبر تأصلت فيه هذه الصفة أكثر وأكثر لذلك السيدة خديجة اختارته لأمانته مع أنه كان شابا فقيرا فى قومه، وكانت ترسل مع ميسرة ليتابعه، فكان منبهرا بأمانة وصدق سيدنا النبي فمن يتاجر بهذا الصدق والأمانة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=6EdDZh8DLm0

الدكتور على فخر أمين الفتوى الإفتاء المصرية سيدنا النبي محمد

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