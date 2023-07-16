أمين الفتوى: الأمانة صفة كانت فى سيدنا النبي وهو رضيع (فيديو)

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمانة كانت صفة متأصلة فى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يبعث نبيا ورسولا، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان فى أمانته لا يفرق بين وثنى ومؤمن، وشريف ووضيع، أبيض أو أسود.



وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "بعض الكتاب فى كتب السيرة، كانوا بيقولوا إن صفة الأمانة تأصلت فى سيدنا النبي منذ أن كان رضيعا، فقد كان يرضع من ثدي واحد ولا يرضع من الأخر ويتركه لأخيه".

واستكمل: "لما شب وكبر تأصلت فيه هذه الصفة أكثر وأكثر لذلك السيدة خديجة اختارته لأمانته مع أنه كان شابا فقيرا فى قومه، وكانت ترسل مع ميسرة ليتابعه، فكان منبهرا بأمانة وصدق سيدنا النبي فمن يتاجر بهذا الصدق والأمانة".

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