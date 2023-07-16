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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقار رشيد.. ارتفاع عدد الضحايا إلى ثلاثة أشخاص و13 مصابًا

عقار رشيد
عقار رشيد

ارتفعت حصيلة ضحايا عقار رشيد الذى انهار صباح اليوم إلى ثلاث ضحايا و13 مصابا، حيث استطاعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من استخراج جثة جديدة و4 أشخاص مازالوا على قيد الحياة، وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من قليل بإخلاء عدد 7 عمارات سكنية مجاورة  لعقار رشيد بمحافظة البحيرة والذى انهار صباح اليوم وراح ضحيته عدد 2 وفاة، بينما أصيب 9 حالات بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وذلك حتى انتهاء عملية رفع الأنقاض.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بتسكين الأسر داخل وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظة لحين الانتهاء من رفع أنقاض العقار المنهار، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث عن الحالات المصابة والمتوفية من أجل سرعة صرف التعويضات اللازمة لجميع الحالات.

وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شهدت انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم فصل جميع الخدمات المختلفة عن العقار، كما تم عمل كردون أمنى بمحيط المنزل المنهار وجار رفع الأنقاض والبحث عن أشخاص آخرين.

أجهزة الأمنية 4 أشخا اجتماعي ا ارتفعت ارتفاع الضحايا استخراج جثة 14 سنة 13 شخصا

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