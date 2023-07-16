الرئيس السيسى: مصر حرصت خلال "كوب 27" على تيسير الجهد الدولى للتعامل مع تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قمة الاتحاد الإفريقي في كينيا تأتي في توقيت يشهد فيه العالم جهودًا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة، بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية، خاصة الإفريقية على تحقيق التنمية لمجتمعاتنا، وكذلك للحفاظ على ما تم تحقيقه من نمو.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق بقمة كينيا اليوم الأحد: "فضلًا عن حالة عدم اليقين حول قدرة المجتمع الدولي بمؤسساته التمويلية، على توفير البيئة الدولية لتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر، أخذًا في الاعتبار ما نشهده من أزمات متشابكة ما بين الأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة، ثم أزمة الغذاء والأسمدة، وتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في الكوارث المناخية".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ "كوب 27" كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ، ولتأكيد التزام القارة الإفريقية بدفع أجندة العمل المناخي بتنفيذ توصيات العلم، بما يتناسب مع مبدأي الإنصاف والمسئولية المشتركة مُتباينة الأعباء، ويأخذ في اعتباره الظروف الوطنية للدول.