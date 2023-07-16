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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. لطيفة تطرح كليب "طب أهو"

لطيفة
لطيفة

تستعد المطربة التونسية لطيفة لطرح عدد من الأغنيات المنفردة خلال موسم صيف 2023 وذلك ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

وتطرح لطيفة يوم الأربعاء المقبل أولى أغنياتها في صيف 2023 بعنوان "طب أهو" وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وانتهت الفنانة مؤخرًا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعًا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعًا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجآت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات المقبلة، انتهاؤها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها اختارت أغاني جديدة تتناسب مع موسم الصيف، وترضي كل الأذواق الموسيقية، مؤكدة أن الألبوم الجديد يحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها.

وتستعد النجمة لطيفة للمشاركة في إحياء مهرجان قرطاج الدولي، ويقام الحفل يوم 13 أغسطس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، وقد أطلق رواد السوشيال ميديا وجمهور تونس وصف "سفيرة المرأة التونسية" كشعار للحفل الذي ينتظره الكثيرين من الجمهور التونسي، وذلك لما حققته من نجاحات كبيرة في عالم الفن وصناعة المزيكا على مدار 40 عامًا.

كانت لطيفة قد تصدرت مؤخرًا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد على 40 مليون مشاهدة، عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد على 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيسبوك وإنستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.
 

وكان آخر أعمال النجمة لطيفة أغنية "ملحوقة"، والذي طرح على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب، وذلك بعد طرح الأغنية عام 2018 ضمن أغاني ألبومها الغنائية الأخير "فريش".

أغنية "ملحوقة" من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.

د المطربة التونسية لطيفة لطيفة طب أهو يوتيوب موسم صيف 2023 موسم الصيف

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