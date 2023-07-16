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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتهاء تجهيز أرصفة محطة مترو أنفاق شارع السودان تمهيدا للتشغيل التجريبي

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من تجهيز أرصفة محطة مترو أنفاق شارع السودان تمهيدا للتشغيل التجريبي، وتعد محطة السودان محطة نفقية ومعها 4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومقرر تشغيلها تجريبياً خلال شهر يوليو.

وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة عن قرب الانتهاء من أعمال محطة مترو إمبابة والتي تقع ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، البالغ طولها 13.7 كيلومتر، وتشمل 11 محطة، منها 4 نفقية، و5 علوية، 2 سطحية، وأنها سوف ترى النور قريبًا.

وتشمل عبر محطة نفقية واحدة هي السودان، و4 محطات علوية، هي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية واحدة هى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وعبّر العديد من الأهالي عن سعادتهم بقرب موعد افتتاح محطة مترو أنفاق إمبابة، وتقول مرفت محمد، إحدى المواطنات، إن الخط الثالث من مترو الأنفاق سوف يساعد على في تطوير الطرق والأرصفة المحيطة بمحطات مترو الأنفاق في مختلف المناطق التي سوف يتم افتتاح المحطات فيها.

أكدت حبيبة محمود، أن افتتاح تلك المحطات خاصة محطة إمبابة سوف يساعد في التخفيف ورفع الضغط على العديد من المناطق وتسهل حركة المواطنين، بجانب اختفاء الاختناقات المرورية التي تشهدها الشوارع خاصة في أيام الدراسة.

بينما أوضح محمود محفوظ، أن أعمال إنشاء مترو الأنفاق في تلك المناطق سوف ينقذها من العشوائية تمامًا والتي أصبحت غارقة فيها بسبب السائقين ومواقف السيارات العشوائية التي ملأت كافة المناطق، لافتًا إلى أنهم في انتظار افتتاح تلك المحطات منذ بداية العام الجاري، خاصة وأن الخط الثالث سوف يتواجد في المناطق الشعبية التي كانت بحاجة لتطوير من قبل وهو مايحدث في الوقت الحالي.

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أرصفة محطة مترو أنفاق مترو انفاق محطة مترو أنفاق شارع السودان شارع السودان محافظة الجيزة

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