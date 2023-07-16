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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواد معرض كتاب المعادي في آخر أيامه: "فرصة لتثقيف المواطنين في كل الأماكن"

معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي

يختتم اليوم الأحد فعاليات معرض كتاب المعادي التابع لمكتبة ميكروفون، والذي انطلقت فعالياته يوم 6 يوليو الجاري وتستمر حتى 16 يوليو الجاري، حيث يضم المعرض أكثر من 3000 ألف نسخة كتاب في مختلف المجالات والأنواع، بأسعار متفاوتة ومناسبة لجميع الفئات بالإضافة لعمل خصومات على كافة إصدارات دور النشر.

وتقول أمنية سيد، إحدى رواد معرض كتاب المعادي، إن مكتبة ميكروفون تجوب كافة مناطق القاهرة والجيزة وتكوين معارض مختلفة لجذب المواطنين وحسهم على القراء باستمرار، فهي بين الشهر والآخر نجد الإعلان عن إقامة معرض في منطقة مختلفة عن المنطقة التي تسبقها، لافتًا إلى أن الكتب بأسعارها القديمة على الرغم من ارتفاع الأسعار في الأوقات الأخيرة علاوة على وجود خصومات.

أضافت رميم ماجد، إحدى رواد معرض كتاب المعادي، أن المعرض يوفر كافة أنواع الكتب في مختلف المجالات سواء بالعربية أو اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى وجود إصدارات للأطفال بمختلف الأعمار، لافتا إلى وجود إصدارات أهم 95 دار نشر مصرية و عربية، بالإضافة إلى وسائل ترفية بوجود آلات موسيقية للعزف وميكروفون للغناء.

أوضحت سارة علي، إحدى رواد معرض كتاب المعادي، أن معارض الكتاب أصبحت متاحة ومتوفرة في كل المناطق داخل القاهرة وخارجها وفرصة التثقيف أصبحت متاحة لكل المواطنين الراغبين في القراءة، ومعرض كتاب المعادي وفر العديد من الكتيبات بأسعار اقتصادية مناسبة لجميع الفئات.

وكانت قد انطلقت فعاليات معرض كتاب المعادي التابع لمكتبة ميكروفون يوم 6 يوليو ويستمر حتى 16 يوليو الجاري، وضم العديد من الفعاليات وندوات لمختلف الكتاب، علاوة على وجود كتب في مختلف المجالات فن وأدب وتاريخ وكتب باللغة العربية والأجنبية ووجود كتب خاصة بالأطفال.

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معرض كتاب المعادي معرض كتاب رواد معرض كتاب المعادي كتاب معرض المعادى فعاليات معرض كتاب المعادي

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