في ذكراه.. تعرف على البابا كلاديانوس التاسع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى نياحة القديس البابا كلاديانوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسية.

وبهذه المناسبة، قال كتاب التاريخ الكنسي والمعروف باسم السنكسار إن في مثل هذا اليوم من سنة 166 م تنيح البابا كلاديانوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسية. كان رجلا عالما فاضلا ممدوح السيرة فانتخب بطريركا في 8 طوبه (4 يناير سنة 152م) بعد نياحة سلفه البابا مركيانوس، فاستمر يعلم ويعظ ويهذب شعبه إلى أن تنيح بسلام بعد أن أقام علي الكرسي مدة أربع عشرة سنة وستة أشهر.