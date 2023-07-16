ودعت كل الزملاء.. اللحظات الأخيرة للمحامية أميرة جمال قبل وفاتها

«وجه ملائكي ودعت كل أصدقائها عقب لهفة منها في السؤال والاطمئنان عليهم داخل قاعة المحكمة» .. بهذه الكلمات وصف شاهد عيان تفاصيل وكواليس اللحظات الآخيرة للمحامية أميرة جمال قبل وفاتها دهسًا من سيارة على الطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية.

سلمت على كل الزملاء

وقال الشاهد إن المحامية كانت تجلس فى مواجهتى فى المحكمة الاقتصادية فى غرفة المحامين ونهضت من مكانها أكثر من مرة وقوفا، بوجه مشرق بالابتسامة والنقاء والطيبة ووجهها مشرق الخالصة وكانت تنادى على زملائها وتسأل عليهم.

وتابع أنها كانت متلهفة على السؤال والاطمئنان عنهما ، وانهت جلستها وعملها وخرجت من المحكمة لتعود إلى منزلها.

شهود العيان

واستمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إلى أقوال شهود العيان، في واقعة حادث دهس المحامية أميرة جمال، وعاملة بالمحكمة الاقتصادية أثناء عبور الطريق الدائري أمام المحكمة.

تفاصيل البلاغ

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية تدعى أميرة جمال وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.



على الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبينت وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة حمل رقم 9239 لسنة 2023 إداري المقطم، العرض على النيابة للتحقيق.