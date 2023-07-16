"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز تصريحات القادة الأفارقة في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول أبرز تصريحات القادة الأفارقة في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي.

تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقى:

سنناقش الموضوعات التي تتعلق بالبنية التحتية الأفريقية.

نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب وتحسين بروتوكول التبادل التجاري.

نسعى لتحسين اقتصاديات القارة الإفريقية ونهدف للتعاون مع المجتمعات الاقتصادية والمناطق التجارية وتعزيز البنية التحتية لمكافحة الاحتباس الحراري.

تصريحات نائب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أفريقيا أمينة محمد:

نسعى لتنفيذ طموحات الشعب الأفريقي.

الأمم المتحدة تدعو مجموعة الـ 20 لمواجهة تغير المناخ.

يجب على الاتحاد مواجهة الأزمات ومنع النزاعات بأفريقيا.

تصريحات الرئيس الكيني وليام روتو:

ملتزمون بالنهوض بالمجموعات الاقتصادية والتكامل الأفريقي.

نعمل بجد لتنفيذ أجندة 2063.

نطالب بآلية تمويل عادلة تتساوى فيها أفريقيا مع الجميع.

لدينا مخزون وفير من الطاقة المتجددة والمعادن.

تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني:

يجب وقف الاشتباكات وحل الأزمة في السودان.

يتعين علينا اتخاذ موقف في مواجهة التسلح والنزاعات.

تحقيق الاستقرار والسلام في أفريقيا هدف رئيسي لنا.

ندعم بشكل أساسي برنامجنا الأفريقي لتحقيق الاندماج القاري وجهود العمل المناخي.