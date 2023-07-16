توقيع الكشف الطبي على 16 ألفا و797 مواطنا بالوادي الجديد (صور)

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد إن مُبادرة «١٠٠ يوم صحة» تواصل تقديم خدماتها الطبية وصرف العلاج بالمجان من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المبادرة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ١٦ ألفا و٧٩٧ مواطنا حتى الآن بمبادرات صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد دشن حملة "100 يوم صحة" والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ.

حيثُ تفقد اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة و القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال.

ووجه المحافظ بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مراكز تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة بالقاهرة والمحافظات تعمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وأوضح الوزارة أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "انزل واكشف واطمن من ... الصحة: حملة «100 يوم صحة» تقدم 50 ألف خدمة طبية مجانية

تعد المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة " من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية.