"من تاتا إلى البحرين سيرة بانيان البحرين".. كتاب جديد للدكتور نادر كاظم

صدر حديثًا عن دار سؤال للنشر والتوزيع، كتاب "من تاتا إلى البحرين سيرة بانيان البحرين" للدكتور "نادر كاظم"، الذي يسلط فيه الضوء على جماعة “البانيان” الهندية الأصل والتي عملت بالتجارة، وكيف أثرت بمدن الخليج.

والبانيان هي جماعة تجارية هندية قديمة تعود إلى غرب الهند، تركت بصمات عميقة في حياة الناس في الخليج، من خلال اللغة والطعام والمعمار والأدوات الحديثة. في البحرين بشكل خاص، كانت جماعة البانيان الأهم في التجارة وأسست معبدًا تاريخيًا هندوسيًا في المنامة القديمة. تاريخ هذه الجماعة يعكس عمق العلاقات التجارية بين الهند ومدن الخليج وتأثيرها القوي على تاريخ البحرين ومدن الخليج التجارية.

الكاتب نادر كاظم

هو كاتب وناقد أكاديمي بحريني، صدر له عدة كتب، منها "لا أحد ينام في المنامة"، كتاب "تاريخ الأشياء: عن الشارع والمقبرة وأشياء أخرى"، كتاب"ماذا نكره؟ أو كراهيات منفلتة مرة أخرى"، وكتاب "أمة لا اسم لها"، "الشيخ والتنوير".

ومن أجواء الكتاب

يتردّد اسم "البانيان" كثيرًا بين معظم بلدان الخليج، غير أن الغالبية العظمى من أهل الخليج لا يعرفون سوى القليل عن هذا الاسم، وغالبًا ما يكون حتى هذا القليل المعروف مشوّشًا وملتبسًا. في حين كانت جماعة البانيان (والبانيان، بالمناسبة، كلمة سنسكريتية تعنى "تاجر"، لكنها أصبحت اسم عَلَم على جماعة هندية/هندوسية جاءت من غرب الهند، من السند وغوجيرات تحديدًا) هي الجماعة التجارية الهندية الأهم والأقدم التي اتصلت بأسواق الخليج منذ قرون حتى اليوم، وتركت بصماتها العميقة في معظم نواحي حياة الناس في الخليج (في اللغة، والطعام، والمعمار، والأدوات الحديثة...إلخ).

وفي البحرين، على نحو خاص، كانت جماعة "البانيان" هي الجماعة الأهم في عالم التجارة منذ القرن التاسع عشر حتى النصف الأول من القرن العشرين. وقد أقامت، في القلب من المنامة القديمة، معبد الهندوس التاريخي العريق (معبد شريناثجي أو شري كريشنا)، وانخرطت في الديناميات المدنية من أجل تحمّل مسؤولية المكان وتحديثه ورفاهية سكانه.

لقد شكّل تاريخ هذه الجماعة في البحرين والخليج جزءًا مهمًا من تاريخ العلاقات التجارية بين السند/الهند وموانئ الخليج ومدنه الساحلية المزدهرة تجاريًا. وهو تاريخ عميق وضارب في طبقات بعيدة من ماضٍ يصعب تحديد نقطة بدايته، وهو تاريخ يشهد على مدى العمق الذي ميّز هذه العلاقات، وعلى قوة حضور هذه الجماعة التجارية التي تكوّن جزءًا مهمًا من نسيج تاريخ البحرين ومدن الخليج التجارية.