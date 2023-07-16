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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مثمنا جهود الدولة لتفعيل "النيباد": نتجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي مع إفريقيا

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت خلال الفترة الماضية حرص شديد على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال وضع آليات واضحة للتفعيل، بالإضافة إلى إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034  وتتضمن الاستفادة من الدروس المستقاة من الخطة العشرية الأولى للنيباد.

وأضاف "عثمان" في تصريحات له اليوم، أن هناك ملفات أساسية توليها الدولة اهتماما، وسيتم طرحها على مائدة الحوار أهمها دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، باعتبارها عاملا هاما لتحقيق التنمية والاستقرار والتشغيل وتوفير فرص العمل والربط بين الدول الأفريقية والتي يمثل الشباب فيها حوالي ٦٠٪؜ من إجمالي عدد السكان، أما المحور الثانى يتمثل فى التحول الصناعى وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادى القاري، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية في الربع الأول من العام الجاري حيث بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليار و611 مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.

وأوضح النائب أحمد عثمان أن القارة السمراء غنية بمواردها الطبيعية التى تتيح لها تحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة في حال دفع مشروعات التكامل بين دول القارة، حيث تمتلك دول القارة السمراء نحو 30 % من الثروات المعدنية في العالم و12 % من الاحتياطي العالمي للنفط و43 % من مصادر الذهب العالمي و50 % من مصادر الماس في العالم و67 % من الأراضي الزراعية غير المستغلة.

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