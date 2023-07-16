تباين أداء مؤشرات البورصة بختام أول تعاملات الأسبوع

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد– أول تعاملات الأسبوع، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين فئات المتعاملين المختلفة، وواصلت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب اتجاههم البيعي، فيما عادت المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية نحو الشراء من جديد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و172.2 مليار جنيه، مقابل تريليون و168.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" على استحياء، محققًا ارتفاعًا محدودًا بالقرب من مستويات الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند مستوى 17343.13 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 15. 0%، بما يعادل 5.08 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3422.99 نقطة.

ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي هبط بنسبة بلغت 03. 0%، لينهى تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 5082.74 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت نحو مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 533.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 62.2 ألف صفقة بيع وشراء.