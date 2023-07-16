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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكشف على 16 ألفًا و797 مواطنًا خلال حملة "100 يوم صحة" بالوادي الجديد

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قال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس إن حملة "100 يوم صحة" تواصل تقديم خدماتها الطبية وصرف العلاج بالمجان من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف محروس - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الحملة تمكنت من الكشف على 16 ألفًا و797 مواطنًا حتى الآن بمبادرات صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.
من ناحية أخرى، قال مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي إنه تم التجهيز لإنطلاق دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة بمشاركة 24 مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة. 
وأضاف أنه تم إجراء القرعة العلنية لدوري مراكز الشباب بنسخته العاشرة بالمحافظة اليوم بمقر مركز التنمية الشبابية بالخارجة؛ لتحديد جداول المباريات للفرق المشاركة، مؤكدًا تقديم الدعم لمراكز الشباب المشاركة في الدوري ونشر السلوكيات الإيجابية بين المراكز المشاركة، وروح المنافسة الإيجابية لظهور الدوري بالشكل الإيجابي وتحقيق مراكز متقدمة.
وأشار إلى أن العام الماضي حصل مركز التنمية الشبابية بالخارجة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بعد الصعود وتحقيق الفوز في جميع المباريات وصولًاا للنهائي، منوهًا بأنه لأول مرة سيتم تشكيل منتخب يمثل المحافظة في تصفيات الجمهورية بعد الانتهاء من دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وسيتم تشكيل المنتخب من اللاعبين المشاركين بالنسخة العاشرة (2023 - 2024).
وأكد استمرار تصفيات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بقطاع الداخلة للمجموعة الثانية والخامسة والسادسة، وذلك في إطار فعاليات الدوري الذي يشارك به 64 فريقا على مستوى المحافظة في خماسي القدم، و45 لاعبا و30 لاعبة في تنس الطاولة للمرحلة السنية من مواليد (2006 - 2010)، وتستمر فعاليات الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تصعيد الأول والثاني في كل لعبة للمشاركة في اللقاء الختامي على مستوى الجمهورية.
 

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