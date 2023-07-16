رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى

افتتح دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، تحديث وتجديد جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية فى اطار تطوير وتحديث الوحدات الطبية بالمركز بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، والدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور محمد أبو الغار رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز.

وقدم الدكتور باسم صلاح مدير المركز عرضًا تفصيليًّا حول عمليات التطوير وتشمل تحديث و تجديد جناح العنايات المركزة بالمركز الرئيسي،والتي تعدى عمرها 28 عامًا مكونة من وحدتين (أ ، ب) و تضم عدد 18 سريرا تضم وحدة غسيل كلوى داخل العناية لمرضى الأقسام الداخلية فى حالات الطوارئ، كما تم تجهيز غرفة عزل مجهزة للاستفادة منها فى العزل التنفسي، وتم التنفيذ خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وتم تحديث وتطوير جناح العنايات المركزة بالمركز بتكلفة إجمالية بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه تبرع من أحد أفراد المجتمع المدنى، وتم الإشراف على التنفيذ بواسطة الإدارة الهندسية بالمركز.

- تجهيز جناح العنايات المركزة طبقًا لأحدث النظم التكنولوجية

والجناح بالكامل مجهز طبقًا لأحدث المواصفات الطبية القياسية العالمية، وتم تجهيز جناح العنايات المركزة طبقًا لأحدث النظم التكنولوجية، كما تم تجهيز الحوائط بمواد مضادة لانتشار العدوى طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالعنايات المركزة.

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركز لجهدهم المتواصل والدؤوب لتنفيذ مشروع تحديث، وتجديد جناح العنايات المركزة بالمركز خلال فترة وجيزة لافتًا إلى أنها تُسهم بشكل كبير في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمركز لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى .

الافتتاح جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى

الافتتاح جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى

الافتتاح جناح العنايات المركزة بمركز جراحة الكلى