تورم الجلد.. أعراض ظهور دوالي الساقين أثناء الحمل وأبرز الأسباب

يعاني الكثير من السيدات ببعض التغيرات الجسدية أثناء فترة الحمل ومن ضمنها ظهور دوالي الساقين التي يصاحبها شعور بالحكة أو الألم.

وتبحث الكثير من السيدات عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عن أفضل الطرق وأسرعها لتخفيف ظهور دوالي الساقين في بدايتها أثناء فترة الحمل، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز أعرض ظهور دوالي الساقين أثناء الحمل وطرق الوقايه لتقليل ظهورها، وذلك وفقًا لموقع “patient” وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أعرض ظهور دوالي الساقين اثناء الحمل

1 - الشعور بالألم في الساقين.

2 - ثقل في الساقين.

3 - تورم الجلد وتغير لونه.

4 - حكة أو حرقة.

5 - تشنج في الساقين.

الوقاية ظهور دوالي الساقين أثناء الحمل

يمكنك اتباع بعض الخطوات لتقليل فرصة ظهور دوالي الساقين أثناء فترة الحمل وإليكي أبرزهم على النحو التالي:

1 - رفع الساق لمكان مرتفع

يجب رفع الساق على مكان مرتفع أثناء الجلوس وسيساعد هذا على تخفيف الضغط على الساق لمنع تجلط الدم.

2 - ممارسة الرياضة بشكل منتظم

لتخفيف ظهور دوالي الساقين اثناء الحمل يجب الالتزام بممارسة الرياضة مثل المشي لتحريك الدورة الدموية في الجسم، ويمكن الاكتفاء بالمشي لمدة 15 دقيقة يوميًا.

3 - اتباع نظام غذائي متوازن

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يساعد على إمداد الجنين بالعناصر التي يحتاجها دون زيادة مفرطة في الوزن تضغط على الأوعية الدموية.

4 - ارتداء الملابس الواسعة

عدم ارتداء الملابس الضيقة والحرص على ارتداء ملابس فضفاضة، خاصة حول الجزء العلوي من الساقين للسماح للدم بالتدفق.

5 - النوم بشكل جيد

يجب على السيدات أثناء فترة الحمل النوم على الجانب الأيسر لتخفيف ضغط الرحم على الوريد الأجوف السفلي والموجود على الجانب الأيمن من الجسم.