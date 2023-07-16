التموين تحرر 841 مخالفة بالجيزة .. وتتحفظ على 19 طن دقيق و1002بطاقة



تواصل جهات الرقابة التموينية جهودها، للتصدي لأي محاولة للاستيلاء على أموال الدعم،والتأكد من إيصال الدعم إلى المستحقين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنافذ والمخابزالتموينية، وتحرير محاضر ضد المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وفي سياق متصل تمكنت مديرية التموين بالجيزة من تحرير 841 مخالفة تموينية ما بين الاستيلاء على أموال الدعم ، والغش التجاري ، خلال يوليو الجاري، والتحفظ على 1002 بطاقة تموينية، و19,450طن دقيق مخصص لإنتاج الخبز المدعم.

و وأسفرت الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين، برئاسة هالة غريب وكيل وزارة التموين ،بالتعاون مع مباحث التموين خلال يوليو الجاري عن الآتي

فـي مجال المخابز تم تحرير 679 محضر ، وتنوعت المخالفات ما ين إنتاج خبز ناقص وزن، غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج ، وغلق بدون إذن، وتصرف في الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وعدم وجود سجل تفتيش، وكذلك عدم وجود میزان، ومخالفات لضبط

الماكينة خارج المنفذ، وتم التحفظ على نحو 1,65 طن دقيق مدعم .

أبضا تم تحرير مخالفات لبعض المخابز بسبب عدم وجود قائمة -عدم نظافة ادوات المعجن -عدم اعطاء بون صرف الخبز للمواطن).

و في مجال الأسواق تم تحرير 152 محضر ومخالفة، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار ، والبيع بأزيد من السعر، والبيع بدون ترخيص، وعدم وجود شهادة تجار تموينين، كما تمكنت الحملات من التحفظ على 2251 سجائر.

كما تمكنت الحملات الرقابية من التحفظ على نحو 1002 بطاقة تموينية ، منها 646 بطاقة تموينية بالصف، و356 بطاقة تموينية بأحد المخابز بالبدرشين،

واستطاعت الحملات الرقابية التحفظ على أكثر من 19 طن دقيق مدعم، منها 53 جوال دقيق بلدى مدعم بأوسيم

و 40 جوال دقيق بلدى بسيارة نصف نقل بالبدرشين، و 65 جوال دقيق بلدى زنة الجوال 50 كجم، و 15 جوال نخالة ناعمة زنة الجوال واحد 40 كجم، و ضبط 132 جوال دقيق يلدى زنة الجوال 50 كجم و عدد 16 جوال نخالة ناعمة زنة الواحد 50 كجم، 99 جوال دقيق بلدى مدعم، 5 أجولة نخالة ناعمة بإدارة تموين العياط.

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كما تمكنت الحملات الرقابية من ضبط مسؤولي مخزن لتصنيع وإعادة تدوير الزبده الصناعي وتحويلها إلى زبده بلدي يدار بدون ترخيص مزاولة نشاط، وبدون مستندات الخامات وبدون أي بيانات للمنتجات وتم التحفظ على

66كرتونة ارما شورت زيت نخيل بإجمالي كمية 1650 كجم، و50 كرتونة ملح باجمالي كمية ٢٠٠ كيلو ملح طعام

، و 675 كجم جرام زبده مصنعه بدون أي بيانات و 300 كجم زبد تحت التصنيع.

كما تمكنت الحملات من ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص وعدم وجود فواتير البضاعة وتم التحفظ على الآتي

1-عدد ٢٧٠ شيكارة مكرونة زنة 10 كجم باجمالي كمية ٢٧٠٠ كجم

۲-عدد 145 شبكارة دقيق استخراج ٧٢٪ زنة ٢٥ كجم باجمالي كمية ٣٦٢٥كجم

3- عدد 65 باكته سكر زنة 10 كجم باجمالي كمية 150 كجم

4- عدد 36 باكتة أرز زنة 10كجم بإجمالي كمية 360 كجم

5- عدد ٢٥ شيكارة أرز زنة ٢٥ كجم باجمالي كمية ٦٢٥ كجم

6- عدد 70 شيكارة عدس أحمر مجروش زنة 10 كجم باجمالي كمية 700 كجم

٧- عدد ٢٥ كرتونة سمن جنه ٣٠ كيس زنة 55 جم باجمالي كمية ٤٢٠ كجم باجمالي عدد محاضر

و فـي مجال المواد البترولية قامت الحملات الرقابية بتحرير 10 محضر تنوعت ما بين غلق مستودع، وعدم إعلان عن الأسعار مستودع، وتم التحفظ على 7اسطوانات غاز بمخبز سياحى بدون ترخيص بقسم الجيزة.