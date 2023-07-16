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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحدد شرطه للسماح برحيل رافينيا إلى الهلال السعودي

رافينيا
رافينيا

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل رافينيا عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ناديي النصر والهلال السعوديين.

وارتبط اسم رافينيا في الأيام القليلة الماضية، بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، الذي يحاول الحصول على خدماته، واستغلال الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني في الوقت الحالي، وخاصة في تسجيل اللاعبين الجدد؛ بسبب أزمة قوانين اللعب المالي النظيف.

برشلونة يحدد شرطه لرحيل رافينيا إلى الهلال السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة حددوا شروطهم للموافقة على انتقال رافينيا إلى صفوف الهلال السعودي في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يريد الحصول على ما لا يقل عن 40 مليون يورو، مقابل السماح برحيل رافينيا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن نادي الهلال السعودي لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن، ولكنه يدرس الأمر جيدًا قبل اتخاذ خطوات جادة بشأن صفقة رافينيا.

من جانبه، يرغب رافينيا في الاستمرار مع برشلونة وحصد المزيد من الألقاب معه في الموسم الجديد 2023-2024، حسب ما صرّح به في وقت سابق.

وبناءً عليه، ينتظر مسئولو برشلونة وجود أي عرض رسمي من نادي الهلال السعودي، لدراسة الأمر ما إذا كانت ستتم الموافقة أو الرفض، بما لا يتعارض مع خطط المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الجديد.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية، التي أشارت في وقت سابق، أن نادي النصر السعودي يستهدف أيضًا الحصول على خدمات رافينيا في الصيف الحالي.

يذكر أن رافينيا قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 60 مليون يورو لمدة 5 سنوات، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وشارك رافينيا في 50 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 10 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البرازيلي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027، وبشرط جزائي يبلغ قيمته مليار يورو.

برشلونة رافينيا الهلال السعودي الدوري الاسباني تشافي

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