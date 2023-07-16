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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن القبض على 12 إرهابياً في شمال البلاد

قوات تابعة للجيش
قوات تابعة للجيش العراقي

 أعلن العراق، اليوم الأحد، القبض على 12 إرهابياً في نينوى، وذكر بيان للاستخبارات العراقية  ، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بمتابعة تحركات المطلوبين والخارجين عن القانون وإلقاء القبض عليهم، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى، وبكمين محكم من إلقاء القبض على 12 مطلوباً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

 وجاءت عملية إلقاء القبض بعد متابعة وتحرٍ لتحركات المطلوبين من الذين انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وشاركوا بعمليات مختلفة استهدفت حياة المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والقوات الأمنية والإخلال بأمن المحافظة، وتوفرت بحق المطلوبين المذكورين وثائق تدين أفعالهم الاجرامية وانتماءهم لما يسمى بـ (فرقة الفرقان لواء الفلوجة المعسكرات العامة كتيبة المقبور ابو مصعب الزرقاوي وديوان الخدمات وذات الصواري وكتيبة القوات الخاصة ومركز الولاية والمعهد الشرعي والشرطة الإسلامية).

وتابع البيان، أن عملية إلقاء القبض على المطلوبين تضمنت ضبط مجموعة من الأسلحة"، مؤكداً إحالة جميع المطلوبين إلى الجهات التحقيقة المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

العراق الإطاحة إرهابيا للاستخبارات العراقية كافحة الإرهاب

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