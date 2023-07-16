ضبط المتهمين بسرقة أغطية البالوعات بالمرج

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالمرج .

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة - شخصين - لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية وبحوزتهما غطاء بالوعة.

وأقرّا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.