ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة أغطية البالوعات بالمرج

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالمرج .

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة - شخصين - لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية وبحوزتهما غطاء بالوعة.

وأقرّا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة الصرف الصحي بالوعات سرقة أغطية المرج

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان الدرجة الأولى والثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»