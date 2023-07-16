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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 473 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا منذ بداية الموسم

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣، حيث تم توريد ٤٧٢ ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال ٤٢ موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت ٢٤٣ ألف فدان لهذا العام.

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول، مشيرًا إلى أن المحافظة أعدّت كل المواقع التخزينية من صوامع وشون لاستقبال الأقماح، مع مراعاة توفير الشروط للحفاظ على الكميات المورّدة من القمح.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين بالتعاون مع أجهزة المحافظة، قدمت كل التسهيلات والدعم للمزارعين والموردين أثناء توريد محصولهم من القمح للشون والصوامع بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من الموردين والمزارعين.

وأكد أن موسم التوريد الحالي يسير بشكل طيب للغاية خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة حققت أكثر من المستهدف توريده من القمح لهذا الموسم، مشددًا على استمرار أعمال التوريد وقيام المديرية بالحملات الرقابية للتأكد من توريد جميع كميات القمح للشون والصوامع الحكومية وعدم احتكاره.

وحققت محافظة المنيا أكثر من المستهدف توريده خلال موسم التوريد الماضي، حيث استقبلت شون وصوامع المحافظة 500 ألف طن قمح بنسبة 112%، بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن قمح.

أستمرار توريد القمح لشون وصوامع المنيا
محافظ المنيا توريد 473 ألف طن قمح شون وصوامع مراكز المنيا موسم توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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