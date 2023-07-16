صفقة الأهلي المنتظرة.. سوزا يسجل في تقدم فريقه بالشوط الأول بالدوري الكوري

سجل البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جينوبك الكوري الجنوبي القريب من الانتقال للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية، منذ قليل هدفا مع فريقه في مسابقة الدوري.

سوزا بدأ أساسيًا في تشكيل جينوبك أمام سون في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري، وسجل هدف الشوط الوحيد لفريقه بالدقيقة 13 من تسديدة داخل منطقة الجزاء والذي انتهى بهدف نظيف.

مفاوضات الأهلي مع سوزا

كشف مصدر بالأهلي أن كولر لديه تمسك واقتناع شديد بإمكانيات وقدرات البرازيلي جوستافو هينريك سوزا، وأنه قادر على علاج العقم التهديفي الذي يعاني منه المارد الأحمر مؤخرًا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المدير الفني للأهلي عدد مميزات البرازيلي سوزا خلال جلسته مع "الخطيب"، وأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم والأطراف، بجانب قدرته العالية على إحراز الأهداف سواء بالرأس أو التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

ونوه إلى أن جوستافو هينريك سوزا، مهاجم فريق جينوبك الكوري الجنوبي، كان مطلوبًا في النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تعثرت الصفقة وتعرض البرازيلي برونو سافيو إلى اتهامات وانتقادات بالتسبب في إفساد الصفقة على القلعة الحمراء.