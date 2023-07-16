تفاصيل ختام فعاليات بطولة "التيك بول" ضمن مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا حول ختام فعاليات بطولة "التيك بول" ضمن مهرجان العلمين الجديدة في مصر.

وقال أحد اللاعبين: "أنا سعيد بهذا الحدث العظيم، وسعيد أيضا بأني حققت الفوز بالبطولة، المنافسة كانت قوية جدا، شارك في البطولة 72 فريقا، وعندما تأهلنا إلى الدور ربع النهائي كان الأمر صعبا للغاية، واستطعنا الاستمرار حتى النهاية وفزنا".

وأضاف: "لعبة تيك بول تُلعب زوجي وفردي، وعندما نلعب زوجي يجب أن يكمل اللاعبان بعضهما، والتوظيف هنا يصبح مسألة شديدة الأهمية".

وقال لاعب آخر، إن هذه البطولة من أصعب المنافسات التي لعبتها في حياتي، الجماهير والأرض والهواء صعبوا علينا اللعب، وأحمد الله على أننا فزنا في النهائي.. الأجواء في العلمين عالمية، وهي من أحسن مدن العالم.

بطولة رائعة في مدينة جميلة جدا

وأعرب لاعب آخر عن سعادته بالمشاركة في البطولة، قائلًا: "بطولة رائعة في مدينة جميلة جدا، اللاعبون كانوا على مستوى عالٍ، ألعب هذه اللعبة لـرابع مرة، وتأهلت إلى المربع الذهبي لكنني لم أوفق، وحصلت على المركز الثالث".