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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هنأه بالمنصب الجديد.. رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية (صور)

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم الأحد، بمقر رئاسة الهيئة، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية للتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة، المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار د عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار سامح سيد محمد رئيس قسم وزارة التعليم العالي،  والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة. 

وقد أثنى الدكتور شوقي علام على حسن وحفاوة الاستقبال مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية باعتبار الهيئة أقدم وأعرق الهيئات القضائية، معرباً عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذه التهنئة الرقيقة، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار مسعد عبد المقصود
المستشار مسعد عبد المقصود
المستشار مسعد عبد المقصود
المستشار مسعد عبد المقصود
المستشار مسعد عبد المقصود
المستشار مسعد عبد المقصود
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