ضبط شخصين سرقا قطع حديد من أحد كباري المُشاة بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين سرقا قطع حديد من أحد كباري المشاة بمنطقة الوايلى.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وبمواجهتهما، أقرّا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كل المسروقات المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق