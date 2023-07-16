"إفريقية النواب": مشاركة الرئيس السيسى بقمة نيروبى فرصة لعرض خطة مصر

اعتبر النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي بمثابة فرصة كبيرة لتوضيح جهود مصر الإقليمية والإفريقية والدولية في دعم القضايا الإفريقية والدولية في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، كما يمثل أهمية كبيرة في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها على المستوى العالمي.

وأكد "الوليلي"، في بيانٍ أصدره اليوم الأحد، الأهمية الكبيرة لقمة نيروبي والتي تكتسب أهمية كبيرة، حيث تشهد عرض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد».

وقال إن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة ستكون في غاية الأهمية، خاصة أن الرئيس السيسي هو الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا في مثل هذه الفعاليات على إجراء محادثات مع القادة والرؤساء الأفارقة لدعم التعاون بين مصر ومختلف الدول الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لقمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الكيني ويليام روتو؛ لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول القارة في المجالات الاقتصادية.