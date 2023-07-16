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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ أعمال التطهير وتركيب مطابق للصرف الصحى بمحافظات القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن تركيب مطابق أغطية بالوعات خراسانية جديدة للصرف الصحي، بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للحد من ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع إلقاء المخالفات بها، وحفاظًا على أرواح المواطنين، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي.

وطالب اللواء عبدالحميد عصمت المواطنين بمحافظات القناة: "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإبلاغ فورًا في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بتصنيع أغطية بالوعات للصرف الصحي بغطاء خراساني محكم لا يمكن سرقته يتم تركيبه عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي من أي منطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاثة: "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحي، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تُعد إهدارًا للمال العام، وتشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت: "إننا مستمرون في تنفيذ الخطة الدورية الموضوعة لأعمال الملس والتطهير الكامل لخطوط وشبكات الصرف الصحى بمحافظات إقليم القناة (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد)، وذلك لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكات، أو حدوث طفوحات، وذلك لرفع كفاءتها حتى تستوعب أى زيادة متوقعة، خاصة في فصل الصيف".

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي.

اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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