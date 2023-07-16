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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 في 18 و19 يوليو

طارق الملا
طارق الملا

تنطلق على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار "البناء على 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون" والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية كحدث رئيسي في أجندة قطاع التعدين الدولي.

البترول: انطلاق فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى 18و19 يوليو الحالى

 

وذكر بيان لوزارة البترول أن المنتدى يشهد حضوراً عالمياً من المتخصصين والخبراء الدوليين، ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في مصر الذي يشهد تحولات غير مسبوقة في التشريعات والإجراءات، ويسلط الضوء على خارطة طريق مستقبل التعدين في مصر والاستثمار والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين. ويضم المنتدى أكثر من 40 متحدثاً، في مقدمتهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وعدد من وزراء التعدين وممثلي الدول ورؤساء الشركات المشاركة في المؤتمر.

وأكد الملا أنه يتم خلال المنتدى استعراض أحدث الفرص الناشئة في مجال التعدين المصري، والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات والتراخيص والتشريعات وفرص الاستثمار والاستكشاف، وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية، ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة، والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات، كما يلقى الضوء على المستجدات العالمية في هذه الصناعة والفرص والتحديات والجهود اللازمة لخفض الانبعاثات والتحول الأخضر في قطاع التعدين.

ويشارك فى المنتدى أكثر من 2000 متخذ قرار فى المجالات الخاصة بقطاع التعدين ويوفر للمشاركين فرص التواصل وعقد شراكات أعمال جديدة خلال المنتدى ويسلط الضوء على خارطة طريق التمويل فى مصر ومستقبل الاستثمار والشراكات كعامل رئيسى لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

ويضم منتدى مصر للتعدين أيضاً معرضاً يستضيف 50 عارضاً و 34 راعياً يمثلون مختلف القطاعات  الخاصة بسلسلة إمداد التعدين ، كما سيتيح الفرصة للحاضرين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التى تقدمها الشركات المتخصصة فى مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين المشاركة ، مثل شركات كابيتال وجيو دريل والهيثم للتعدين ومانتراك وكاتربيلر ومجموعة DATC  وMetso وبتروجت وCyplus وRed Sea Resources وKomatsu وMSA Labs و ALS Labs وSany وBoart Longyear وAllied Gold Corp وFLSmidth ومجموعة  MSA. 

 

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