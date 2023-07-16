محافظ القليوبية يتفقد إنشاء "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل استعدادًا لافتتاحه

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس محمد مرعي، رئيس مركز ومدينة بنها جولة ميدانية بمدينة بنها شملت المرور على أعمال إنشاء المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها.

وتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريدا ندا وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وذلك في إطار المتابعة الدورية لتلك المشروعات لدفع نسب الإنجاز بها وتذليل العقبات لافتتاحها مع العيد القومي لمحافظة القليوبية.

وبدأ المحافظ، الجولة، بمتابعة ممشى النيل بمنطقة معدية بطا، حيث تتم الآن أعمال السور الخرساني على نهر النيل، موجهًا بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير على المواطنين، كما وجّه أيضا بإزالة سور الكورنيش بمنطقة نادي الري وإنشاءه وفق التصميم المعتمد بطول الكورنيش.

وخلال الجولة، تفقد الهجان أعمال بلاط الانترلوك في المرحلة (ج) وأعمال تكسية الحوائط بالرخام كما تفقد الممشي في المنطقة الفاصلة ما بين المرحلة (ج)والمرحلة (د) عند نادي ضباط الشرطة حيث تم الانتهاء من تمهيدها بالكامل وجاري أعمال الحفر لانشاء السور وتدبيشه، موجها بسرعة البدء في التجهيز للمرحلة (د) وازالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة والرسومات الهندسية اللازمة حتى يتم البدء فورًا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل، موجهًا باستغلال أقصي ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب وايجاد موارد للمحافظة.

الجدير بالذكر أن الممشي يتم تنفيذه من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٥٥٠ مترًا بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن اقامة تنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب.

واستكمل الهجان، الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي.