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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين مبادرة "قريتى جميلة ونظيفة" فى بنها بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن مجلس مدينة بنها، برئاسة المهندس محمد مرعي، رئيس مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، عن تدشين مبادرة "قريتيّ جميلة ونظيفة" اعتبارًا من اليوم الأحد، وتستهدف المبادرة ٤٠ قرية خلال الفترة من ١٦ يوليو حتى ٢٧ يوليو.

وتشمل أعمال المبادرة نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، زراعة ٣٠٠٠ شجرة مثمرة ضمن مبادرة "١٠٠ مليون شجرة"، دهان أسوار وأعمدة، صيانة الإنارة العامة، تطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها، تمهيد الطرق والشوارع، توقيع الكشف الطبي مجانًا لغير القادرين ضمن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" بمشاركة الوحدات المحلية والإدارة الصحية والشباب والرياضة.

يُذكر أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى ٢٠ مليون جنيه، وأصبح مكانًا لائقًا لجذب المواطنين من كل مُدن القليوبية، وطالب محافظ القليوبية جميع المواطنين بالحفاظ على تطوير الكورنيش والممشى والأشجار المزروعة كونهم شريكًا أساسيًا مع المحافظة للحفاظ على أعمال التطوير وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة، مع ضرورة التحلي بالإيجابية ونشر الوعي عند ملاحظة أي سلوك يتسبب في تشويه المظهر الجمالي.

وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل التي تتضمن أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة والمتنزهات وتشجير الجزر الوسطى لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث إن الركيزة الأساسية في التنمية هي الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

المهندس محمد مرعي تراكمات القمامة مبادرة ١٠٠ مليون شجرة محافظة القليوبية مدينة بنها مبادرة قريتى جميلة ونظيفة

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