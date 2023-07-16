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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"السويدي": المشاركة في قمة نيروبي تفتح لشركات المقاولات المصرية آفاق العمل بالقارة

وليد السويدي
وليد السويدي

أكد الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية والمقاولات بجمعية رجال الأعمال، أن  مشاركة الرئيس في قمة نيروبي  تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، حيث تتيح هذه القمة فرصة للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في الدول المشاركة، وتشجيع الشركات والمستثمرين في تلك الدول على الاستثمار في مصر وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وباقي الدول. 

وأضاف الدكتور وليد السويدي فى تصريح لـ" الدستور"، أن القطاع الخاص المصري يلعب دورا مهما جدا في مساندة الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق العلاقات وتعزيز التعاون المصري الإفريقي، مشيراً إلى أن شركات المقاولات والاستشارات الهندسية داخل القارة الإفريقية تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لدول القارة

وأشارنائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية والمقاولات بجمعية رجال الأعمال، إلى أن الشركات المصرية في قطاع المقاولات تستفيد بشكل كبير من المشروعات التي تنفذها مصر في الدول الإفريقية، ويمكن أن تحقق هذه المشروعات فرصًا كبيرة للشركات المصرية لتطوير قدراتها وتوسعة نشاطاتها في الخارج، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والإيرادات للاقتصاد المصري.

- فرصة قوية لفتح آفاق جديدة لشركات المصرية في القارة 

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في القمم الافريقية، فرصة قوية لفتح آفاق جديدة لشركات المصرية  المتخصصة في الإنشاءات والمقاولات الحصول على عقود المشروعات التي تنفذها مصر في الدول الأفريقية، والتي تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والزراعة وغيرها.

 كما أكد انه يمكن للشركات المصرية الاستفادة من المشروعات الأفريقية عن طريق الاستثمار في الدول الأفريقية، وذلك من خلال تأسيس شركات محلية أو الاستحواذ على شركات محلية وتنفيذ المشروعات في تلك الدول،  أو من خلال تأسيس شراكات وتحالفات محلية يساعدها على توسيع نشاطاتها وتحقيق مزيد من النمو والازدهار.

قمة نبرويي تساهم تحقيق مكاسب المقاولات

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