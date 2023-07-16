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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات برنامج "الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن مميزات برنامج "الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب حيث تتضمن مميزاته:

  • تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية.
  • إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، المساحة التصويرية الجوية، التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج.
  • تحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل.
  • إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
  • إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال و معرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية الفضائية.
  • يؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.
استخدام التقنيات استخدام التقنيات الحديثة المساحة الجيولوجية المشروعات القومية العملية التعليمية العملية التعليمي

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