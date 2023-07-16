محافظ الإسكندرية يوجّه بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة بالعقارات حرصًا على سلامة المواطنين

وجّه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة بالعقارات؛ لمنع سقوطها حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

وأشار حي أول المنتزه- في بيان اليوم الأحد- إلى أن إدارة الأزمات والكوارث بالحي رصدت تساقط أجزاء خرسانية من عقار ناصية شارع 18 مع شارع يوسف غالي سيدي بشر بنطاق الحي، حيث تحركت على الفور وحدة الإزالة الفورية، وتم عمل حواجز خشبية حول العقار تفاديا لحدوث أي أضرار قد تلحق بالغير، وتحرير محضر بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي لبيان مدى سلامة العقار.

كما تم وضع حواجز خشبية حول أحد العقارات بتقاطع شارع 18 مع خالد بن الوليد، لسقوط أجزاء خرسانية منه، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقام حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة والأجزاء المعلقة المعرضة للسقوط من عقارين بشارع "القرنفل والطحاوي"؛ حرصا على سلامة المواطنين والمارة، والصادر لهما قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.