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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

المهرجان القومى للمسرح يعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء السبت الموافق 22 يوليو، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم المخرج الكبير خالد جلال، والفنانين نضال الشافعي، وطارق عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، والكاتب وليد يوسف، والمخرج إسلام إمام.

الدورة السادسة عشرة تقام في الفترة من 29 يوليو، وحتى 14 أغسطس، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، وسيكرم خلال المهرجان 10 قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي ديكورات مسرحية، ومنهم صلاح عبدالله، ومحمد أبوداود، خالد الصاوي، ورياض الخولي، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبدالحليم، ومهندسة الديكور نهي برادة، والكاتب محمد السيد عيد.

نشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريًا وأدائيًا وتقنيًا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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