بعد إعلان عرض مغني الراب ترافيس سكوت في الأهرامات.. أبرز عروض النجوم العالمين

تستضيف أهرامات الجيزة مرة أخرى حفلاً موسيقيًا ضخمًا آخر بينما يستعد ترافيس سكوت للعزف.

سيطلق مغني الراب سكوت ألبومه الجديد Utopia في الحفلة الحية في 28 يوليو.

لن يكون سكوت أول من يغني وسط عجائب مصر الأثرية، فيما يلي 5 عروض بارزة أخرى.

The Grateful Dead (1978)

كانت فرقة The Grateful Dead واحدة من أولى فرق الروك التي قدمت عروضها في الموقع المهيب في عام 1978، في ذروة شهرتهم ورد أن فكرة العرض مستوحاة من عطلة مصرية قام بها المدير ريتشارد لورين.

بعد اقتراح الفكرة على المجموعة هز The Grateful Dead الموقع بحفلات موسيقية متتالية.

بعد ثلاثة عقود تم إصدار تسجيل رسمي من العرض على DVD وقرص مضغوط مزدوج بعنوان Rocking the Cradle: Egypt 1978 في عام 1998.

فرانك سيناترا (1979)

كان الحدث له أهمية كبيرة فقد أرسلت الصحافة الأمريكية مع حفنة من الصحفيين لتوثيق الأداء، قيل إن سيناترا كان له طبيعة ساحرة على خشبة المسرح.

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست أعرب سيناترا عن دهشته من الأهرامات التي تقف خلفه مستهزئًا بتراثه: "لو فعل الإيطاليون ذلك، لما انتهوا منه أبدًا".

جان ميشيل جار (1999)

أجرى جان حفل موسيقي مذهل ليلة رأس السنة بمناسبة الألفية الجديدة في ديسمبر 1999.

شارك في الحفل أكثر من 1000 فنان وقد تم بثه على الهواء مباشرة على الصعيد الوطني وضم عناصر بصرية من الأساطير المصرية.

تم إصدار الحفل على قرص DVD تحت عنوان 12 Dreams of the Sun.

ماريا كاري 2010

كواحدة من أوائل نجمات البوب ​​الغربيات اللواتي قدمن عروض في الأهرامات، أعجبت مغنية العسل بحفل غطى جميع جوانب حياتها المهنية.

أندريا بوتشيلي 2010

بعد أن غنى لأول مرة في الأهرامات كجزء من مهرجان القاهرة الدولي للأغنية لعام 2003، عاد الإيطالي لعرض نفد بالكامل في عام 2010.

أقيم في شهر سبتمبر استقبل الجمهور أمسية من الأغاني وأغنية Bocelli المميزة Time to Say Goodbye.