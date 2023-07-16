قناة السويس: استقبال 236 سفينة بميناءى السخنة والأدبية خلال الربع الأخير من العام المالى

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئها التابعة بالمنطقة الجنوبية، شهدت نشاطًا لافتًا خلال الربع الأخير للعام المالي المنقضي 2022/2023؛ حيث أوضح البيان أن ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل ما إجماليه 140 سفينة متنوعة بحمولات تجاوزت 5.2 ملايين طن، وعدد حاويات 224,594 حاوية مكافئة.

وبلغ إجمالي السفن في أبريل الماضي، 50 سفينة تنوعت بين سفن البضائع المحواة والصب الجاف والسائل بحمولات إجمالية 1,959,273.3 طن، وإجمالي حاويات 75,615 حاوية مكافئة، وذلك مقارنةً بـ 38 سفينة استقبلتها الميناء خلال ذات الفترة من العام السابق 2022 بإجمالي حمولات بلغ 1,439,510.37 طن، وعدد 80,868 حاوية مكافئة، ما يعكس نموًّا في معدل السفن بلغ 31.58%، وكذا نمو البضائع بنسبة 36.11%.

كما استقبل ميناء السخنة خلال مايو عدد 49 سفينة بحمولات بلغت 1,572,103.23 طن، بعدد حاويات مكافئ نحو 78,495 حاوية مكافئة، مقارنةً بـ 37 سفينة استقبلتها الميناء خلال ذات الشهر من عام 2022 بإجمالي حمولات 1,239,649.6 طن، وعدد حاويات 72,799 حاوية مكافئة، وذلك بمعدلات نمو 32.43% في السفن، و26.82% في البضائع، وفي الحاويات 7.82%، أما عن شهر يونيو 2023 فقد استقبل ميناء السخنة عدد 41 سفينة بحمولات 1,686,809.35 طن بعدد حاويات 70,484 حاوية مكافئة، وذلك بالمقارنة بـ35 سفينة استقبلها خلال يونيو 2022 بحمولات إجمالية 1,436,934.2 طن وعدد حاويات 75,414 حاوية مكافئة، بمعدل نمو في السفن بلغ 17.14%، كما نمت البضائع بمعدل 17.39%.

فيما أفاد البيان بأن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية كان قد استقبل حجم بضائع إجمالي بنحو مليون و750 ألف طن، وذلك باستقبال 96 سفينة خلال الربع الأخير من العام المالي؛ حيث استقبل الميناء خلال شهر أبريل 36 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات 573,960.3 طن، كما استقبل الميناء خلال مايو 31 سفينة بحمولات مختلفة بلغ إجماليها 675,546.68 طن، وخلال شهر يونيو استقبل الأدبية 29 سفينة، بحمولة إجمالية قدرها 500,900.21 طن.

وتجدر الإشارة إلى مساهمة أعمال التطوير التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئها التابعة كافة في تعزيز نشاط حركة تداول البضائع المختلفة في تلك الموانئ؛ حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بتطوير أرصفة الموانئ وتجهيزها لاستقبال أحدث أنواع السفن، كما تلعب الخدمات المضافة حديثًا لهذه الأرصفة مثل خدمات تموين السفن دورًا بارزًا في إقبال مختلف خطوط الشحن العالمية على موانئ المنطقة الاقتصادية.